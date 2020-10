Glück im Unglück hatte ein 19-jähriger Ahlener in der Nacht zu Mittwoch, als er mit seinem „3er“-BMW nähe der Zeche „Westfalen“ in der Straße Zum Schlingenfeld eine Kurve übersah und in den Graben fuhr. Das Auto durchbrach eine Böschung und überschlug sich. Der 19-Jährige konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug retten, das kopfüber liegengeblieben war. Die Polizei geht von überhöhter Geschwindigkeit aus, welche gerade bei Fahranfängern oft deutlich unterschätzt wird. Ein Rettungswagen der Feuerwehr Ahlen, der gegen Mitternacht alarmiert wurde, brachte den Jugendlichen, der augenscheinlich ohne Verletzungen geblieben war, anschließend zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus.