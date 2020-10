Ahlen -

Insgesamt 21 Corona-Neuinfektionen übers Wochenende, 13 davon am Samstag und acht am Sonntag, meldet das Kreisgesundheitsamt für die Stadt Ahlen. Ihnen stehen sieben Gesundungen gegenüber, so dass die Zahl der aktiven Fälle von 120 am Freitag auf nun 134 angestiegen ist.