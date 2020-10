Ein Streichen und Schieben

„Baumann und Clausen“ abgesagt, andere Veranstaltungen verschoben: Die Stadthalle bringt ihren Veranstaltungskalender im Corona-Hotspot Ahlen auf aktuellen Stand. Und auch in der städtischen Kulturabteilung stehen Termine auf dem Prüfstand.

„Komplett gestrichen“, setzt Stadthallen-Geschäftsführer An­dreas Bockholt zum Wochenstart hinter die Comedy der beiden Radio-Spaßvögel, die für den 24. Oktober gebucht waren. Mit 200 verkauften Karten sei die Veranstaltung zurzeit nicht möglich und – Hinweis auf die 100er-Obergrenze – auch nicht auf einen Ersatztermin zu setzen. Bockholt: „Die Leute bekommen ihr Geld zurück.“

Für das „AC/CD“-Tribute gibt es unterdessen einen Ersatztermin. Aus einem Konzert hatte die Stadthalle zwei machen wollen – mit je 250 Gästen am 6. und 7. November. Daraus werde jetzt ein neues Konzert am 19. März.

Markus Lanz erneut verschoben

Abermals verschoben der Auftritt von Markus Lanz, der eigentlich im Januar mit seiner Live-Multivisionsshow „Grönland – Meine Reisen ans Ende der Welt“ auf der Bühne stehen sollte. Neuer Ausweichtermin: Sonntag, 21. November 2021. Erworbene Tickets für die Expeditionen ins ewige Eis behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Die Multivision „Australien“ mit Dirk Bleyer am 18. November soll aber laufen.

Jazz-Abend in der Stadthalle bleibt

Ein Jahr warten müssen Fans der Comedy-Show „Unter Puppen“. Die Stars aus den TV-Hits „Die Wiwaldi Show“, ,„RTL Puppenstars“ und „Zimmer frei“ sind jetzt für den 25. November 2021 gebucht.

Schauen, Streichen, Schieben: Christoph Wessels , Fachbereichsleiter Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport bei der Stadt, hat am Montagvormittag den Ahlener Veranstaltungskalender für den Oktober im Blick. Ausgangslage auch hier: die 100-Besucher-Begrenzung. Das treffe die nächsten beiden Heimspiele von Rot-Weiß Ahlen genauso wie den Jazz-Abend „Five Birds and Strings“ mit dem Axel Fischbacher Quintet und der Kammerphilharmonie Wuppertal am 31. Oktober in der Stadthalle. Der Musiker stehe mit großem Orchester auf der Bühne. Hier biete die Location aber Voraussetzungen, die unter Einhaltung aller Hygieneschutzmaßnahmen passen. Axel Fischbacher habe gerade in einem Telefonat betont, dass ihm trotz der Regelungen sehr daran gelegen sei, das Konzert in der technisch gut aufgestellten Stadthalle durchzuführen.

VHS-Angebote unter der Lupe

Wie geht es weiter mit Kursen der Volkshochschule? Mit VHS-Leiterin Nadine Köttendorf, so Wessels, sei er am Vormittag alle Programmpunkte unter eben diesem Aspekt durchgegangen. Was ist machbar? Wo ist es machbar? Um das Angebot in der Stadtbücherei zu entzerren, werde etwa eine Lesung ins Heimatmuseum verlegt. „Wir sprechen hier nicht von 100 Besuchern, sondern von 30“, so Wessels. Die zwar genauso gut in der Stadtbücherei hätten unterkommen können. Doch die Vielzahl an Angeboten – ob Bewegungs- oder Nähkurs, Lesungen und Schreibwerkstatt – empfehlen eine Entzerrung getreu der Devise: nicht alles unter einem Dach. Spürbar sei: „Die Leute sind verunsichert.“

Schule nach den Herbstferien

Fragezeichen noch hinter dem großen Thema Schule: „Im Prinzip geht es dort so weiter, wie es bis zu den Herbstferien gelaufen ist“, sagt Christoph Wessels und erinnert an die vom Land NRW nach den Sommerferien auf den Weg gebrachte Organisation des Schulbetriebs. Sicher werde in dem einen oder anderen Bereich noch nachgesteuert. Für Einzelheiten sei es jetzt aber noch zu früh.