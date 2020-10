Der Kreis kommt im Schnitt auf eine 7-Tage-Inzidenz von 64 – Tendenz seit Tagen steigend. Als gesundet wurden sechs Ahlener gemeldet, so dass die Zahl der aktiven Fälle um sieben auf 149 gestiegen ist. Von den drei von Corona betroffenen Kindertageseinrichtungen in der Wersestadt gibt es nichts Neues, Tests wurden am Montag durchgeführt oder sollen im Laufe der Woche erfolgen.

In einer Pressemitteilung hat der Kreis Warendorf un­terdessen klargestellt, dass das Tragen ei­nes Mund-Nase-Schutzes im öffentlichen Raum nicht im gesamten Kreisgebiet grundsätzlich verpflichtend ist – außer in Ahlen. Hier gelten wegen der extrem hohen Zahlen weiter strengere Regeln.

Unter den 13 Städten und Gemeinden im Kreis ist Beelen zurzeit die einzige ohne aktiven Corona-Fall. In Beckum gibt es 34 Infizierte – Platz 2 hinter Ahlen.