Viel Kreativität für den guten Zweck

„Ho ho ho“ ist das Motto der diesjährigen Sonderedition der LR-Spendentasse. Das besondere Design entstand wie immer schon zu Jahresbeginn in einer gemeinsamen Kreativ-Aktion der Mädchen und Jungen vom Kinderrestaurant Lunch Club mit ehrenamtlichen LR-Mitarbeitern. Großen Spaß hatten dabei alle.

„Inzwischen sind die kleinen Künstler des Lunch Clubs schon echte Profis“, hat Miriam Link , Manager LR Global Kids Fund, festgestellt. Denn die Aktion hat bereits das vierte Mal stattgefunden. Langweilig wurde und wird es den Beteiligten dabei nie. Alle sind mit Begeisterung dabei und lassen der Fantasie freien Lauf.

Nach Zeichnen, Fingerprints und Kratzbildern, konnten die Kids dieses Jahr ihr typographisches Können beweisen. In Kombination mit gezeichneten Eissternen, einem Rentier-Geweih, roter Rentier-Nase und dem Klassiker „Ho ho ho“ entstand das Design der Weihnachtstasse 2020.

Teil dieses gemeinsamen Produkts für den guten Zweck zu sein, macht die Lunch-Club-Kinder unglaublich stolz. Selbstbewusst können einige von ihnen sogar behaupten, bei allen vier Editionen mitgemacht zu haben.

Die limitiere Sonderedition der beliebten Tasse komme, so Miriam Link, immer super bei den Partnern und Kunden von LR Health & Beauty an und sei in allen Jahren bereits nach wenigen Wochen und weit vor dem Fest ausverkauft gewesen.

Dieses Jahr gibt es sie bereits jetzt im LR-Weihnachtssortiment über die Shop-Homepage. Pro verkaufter Tasse spendet das Unternehmen den Erlös von zehn Euro direkt an den LR Global Kids Fund – Geld, dass eins zu eins direkt in die Kinderhilfsprojekte des Ahlener Vereins fließt.

Der LR Global Kids Fund war im Jahr 2009 von LR Health & Beauty initiiert worden. Der Verein basiert auf dem gemeinschaftlichen Engagement des Unternehmens, seiner Mitarbeiter, Vertriebspartner sowie Kunden und unterstützt Projekte in den Ländern, in denen LR Health & Beauty aktiv ist. LR deckt mit seiner Unternehmensspende die Verwaltungskosten des Vereins. Dadurch kommen alle Spenden da an, wo sie gebraucht werden: bei den einzelnen Projekten vor Ort.

Ziel ist es dabei, benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Gefördert werden zum Beispiel Projekte aus den Bereichen Bildung und Gesundheit. Auf der Website des Vereins unter gibt es weiterführende Informationen zu den verschiedenen Hilfsprojekten und zu Spendenmöglichkeiten.