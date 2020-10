Altes weg – Neues drauf

Viel Platz ist zurzeit nicht auf dem Schulhof der Lambertischule, wo die Baufahrzeuge das Bild beherrschen. Schließlich werden die drei Spielflächen an der Dolberger Grundschule wieder zu einem vollen Spielerlebnis für die Mädchen und Jungen aufgearbeitet. Alte Geräte weg, neue Geräte drauf. Wenn am Montag die Schule wieder losgeht, sind auch die Baufahrzeuge verschwunden.

Insgesamt 100 000 Euro aus dem kommunalen Haushalt sieht der städtische Landschaftsarchitekt Jörg Pieconkowski gut angelegt, schließlich sollen die neuen Spielgeräte nicht nur viel Spaß machen, sondern mit ihrer Qualität auch gut halten. 80 000 Euro fließen in die Spielgeräte, 20 000 Euro in Umbaumaßnahmen wie neue Wege oder Einfassungen der Sandbereiche. Mittendrin packen die städtischen Azubis aus dem Garten- und Landschaftsbau kräftig an.

Die Wikingerschaukel steht zwar schon, aber erst müssen die Betonfundamente aushärten. Foto: Ralf Steinhorst

Vor der Schule im Bereich der Vogelstange wurde die Sandfläche verkleinert und der Sand passenderweise ausgetauscht. Auf der Sandfläche entstehen zudem drei neue Sitzbänke, um sich mal ausruhen zu können. Auf der anderen Hälfte der Fläche steht schon die Wikingerschaukel. Hier gilt allerdings erst noch das Motto „Nur gucken, nicht anfassen“. Denn erst muss der Beton an den Füßen der Schaukel aushärten, in circa 14 Tagen sollen sich die ersten Kinder darauf tummeln können. Bei der Sandfläche geht’s schneller, die kann schon im Verlauf des Samstags genutzt werden.

Auf der anderen Seite des Schulhofs wurden die überwiegend aus Kunststoff bestehenden Spielgeräte abgebaut, dafür wird bis zum heutigen Freitagabend ein Multifunktionsspielgerät mit Doppelschaukel, Turnreck und zahlreichen Klettermöglichkeiten aufgebaut sein. Um die Ecke wird dann auch eine neue Balancieranlage mit Schwebebalken stehen. Allerdings gilt auch hier, erst mal muss der Beton an den Füßen ausgehärtet sein, damit Stabilität in das Spielvergnügen einziehen kann. „Da ist noch ein wenig die Geduld der Kinder gefragt“, bittet Jörg Pieconkowski um Nachsicht.

Das Hangel- und Balanciergerät wird von den Kindern viel Geschick einfordern. Foto: Ralf Steinhorst

Die Planung der Spiellandschaften wurde in enger Absprache mit der Lambertischule vorgenommen, Schulleiterin Gudrun Kraus hatte dazu die Wünsche der Kinder und Eltern ausgelotet.

„Der Spielplatz kann auch außerhalb der Schulzeiten genutzt werden“, verspricht Jörg Pieconkowski. Schließlich lägen die Spielflächen an zentraler Stelle. Bewusst wurden die kompletten Herbstferien für die Überarbeitung genutzt. Denn kein Baufahrzeug soll den Schulpausenaktivitäten der Kinder im Weg stehen.