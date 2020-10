So kurzfristig die Entscheidung, so nah das Ende: Electroplus Dinkelmann schließt am kommenden Samstag. Was Frühjahr und Herbst im Corona-Jahr an Umsatzeinbruch kosteten, hat die Sommer-Belebung nicht ausgleichen können. Jetzt das abrupte Aus. „Um das Schlimme nicht noch schlimmer werden zu lassen“, wie Martin Dinkelmann am Montag im Redaktionsgespräch erklärt.