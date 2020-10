Ein Fahrradfahrer prallte am Montag auf der Hammer Straße gegen einen Sattelzug. Der 32-jährige Ahlener war laut Polizei in Richtung Hamm unterwegs. In Höhe der Bahnüberführung überholte ihn gegen 6.15 Uhr ein 35-jähriger Sendenhorster mit seinem Sattelzug. Der Lkw-Fahrer hielt kurz hinter der Bahnüberführung am rechten Straßenrand an, da er einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug bemerkt hatte. Trotz des am Sattelzug eingeschalteten Warnblinklichts fuhr der Radfahrer frontal gegen den Auflieger und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.