Zwei Jugendliche betraten am Montag gegen 9.30 Uhr ein Telefon- und Internetgeschäft an der Weststraße. Der 17-Jährige stellte sich nach Polizeiangaben in die Eingangstür und blockierte ihn. Währenddessen schaute sich der 15-Jährige in der Auslage um und trat an den Stand mit hochwertigen Mobiltelefonen. Kurz darauf riss er zwei Geräte aus der Sicherung und die Jugendlichen flüchteten in Richtung Wallstraße. Dort entdeckten alarmierte Polizisten das Duo und konnten die Tatverdächtigen nach weiterer Verfolgung vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte bei dem Älteren die erbeuteten Telefone.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten Mitarbeitern des Jugendamtes die in Duisburg gemeldeten Jugendlichen.