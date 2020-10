Einsatz hinterlässt Spuren

Vor 25 Jahren – auf den Tag genau am 27. Oktober 1995 – erhielt die Augustin-Wibbelt-Schule eine wichtige Stütze für ihren Schulbetrieb. Denn damals wurde der Förderverein gegründet. Seitdem gab es schon viele Ehrenamtliche, die sich dort für die Grundschule eingesetzt haben.

„Die Gründung kam gut an. Die Vorhelmer waren froh, dass sie sich jetzt für die Schule engagieren konnten“, erinnert sich der damalige Schulleiter Norbert Prinz zurück. Vorangegangen sei der Wunsch einiger Eltern, einen solchen Verein ins Leben zu rufen. Es sei damals eine Zeit gewesen, in der sich immer mehr Fördervereine gebildet hätten, um so mit Spendenakquise Anschaffungen zu unterstützen.

Regelmäßige Projekte

Als erste Vorsitzende wurde seinerzeit Gudrun Westhues gewählt, Birgit Antpöhler war ihre Stellvertreterin.

Die erste große Aktion war ein Elternabend im Pfarrheim, an dem Alois Busen von der Caritas einen Vortrag über Gewaltprävention hielt. Ein Thema, das der Förderverein auch später begleitete, indem er regelmäßig das Projekt „Mein Körper gehört mir“ unterstützte.

Schon kurz danach ermöglichte eine große Spende der Glückauf-Stiftung den Bau des Hügels mit Rutsche auf dem Schulhof, wobei auch die Eltern und die Landjugend kräftig Hand anlegten. Damit wurde das Gemeinschaftsgefühl erheblich gesteigert.

Im Laufe der Jahre ermöglichte der Förderverein die Anschaffung weiterer Spielgeräte, darunter eine Schaukel. „Dafür haben wir extra Gummimatten gelegt, um ein barrierefreies Spielgerät zu schaffen“, betont die langjährige Vorsitzende Sylvia Klett.

„ Dafür haben wir extra Gummimatten gelegt, um ein barrierefreies Spielgerät zu schaffen. Dafür haben wir extra Gummimatten gelegt, um ein barrierefreies Spielgerät zu schaffen. “ Sylvia Klett

1996 übernahm der Förderverein die Trägerschaft des Projekts „Verlässliche Grundschule 8 bis 13“, so dass die Kinder erstmals auch nach Unterrichtsende bis 13 Uhr betreut wurden. Das übernahm damals Mechtild Humberg, die inzwischen die OGS leitet. Der Förderverein verwaltete die Landesförderung.

Seit der Gründung sind viele Aktionen ins Leben gerufen worden, die teilweise regelmäßig durchgeführt werden. Dazu gehören das Einschulungsfrühstück, die Waffeltage, das gesunde Frühstück, der Wintergang und die Anschaffung von Pausenspielzeug.

Ein großes Projekt war die Kunstaktion „Wir hinterlassen Spuren“ mit dem Künstler Jürgen Krass, dessen Ergebnis mit den vielen bunten Figuren vor der Schule gut sichtbar ist. Auch das indirekt beleuchtete große LED-Logo würde ohne den Förderverein nicht an der Außenwand hängen.

Verlosung an 25 Tagen

Eigentlich sollte das Silberjubiläum am 30. Oktober mit einem Schulfest gefeiert werden, aber das musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Ein bisschen gefeiert werden soll aber doch: Der Vorstand hat sich eine Verlosung ausgedacht. Beginnend mit dem 27. Oktober wird Schulleiterin Diethild Sicking an 25 – die Jubiläumsjahre lassen grüßen – aufeinanderfolgenden Schultagen Geschenke für die Schülerinnen und Schüler ziehen, bis am Ende alle eines erhalten haben. Am Ende soll dann eine große Überraschung für alle stehen.

Der heutigen Vorsitzenden Cornelia Papenfort ist aber auch etwas anderes ganz wichtig: „Wir bedanken uns bei allen, die in den letzten 25 Jahren mit ihrer Mithilfe dazu beigetragen haben, dass es diesen Förderverein auch heute noch gibt.“