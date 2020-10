Ist das jetzt ein Gehweg oder doch Teil der Straße? Darf man also auf der Galileistraße am Straßenrand parken oder nicht? Fragen, die den Anwohnern schon seit Wochen unter den Nägeln brennen. Genau genommen seit dem 19. August. Denn an diesem Tag nahm das Ordnungsamt der Stadt Ahlen in der Galileistraße eine Kontrolle der parkenden Autos vor.