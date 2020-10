Der zweite Linksabbieger kommt! „Die Würfel sind gefallen“, informiert Robert Reminghorst aus einem zielführenden Gespräch mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW. Für den Konrad-Adenauer-Ring erwartet der stellvertretende Leiter der Ahlener Umweltbetriebe ab dem Jahr 2022 spürbare Entlastung. Aber auch auf der Richard-Wagner-Straße.

Seit vier Jahren, so Reminghorst am Freitag im Redaktionsgespräch, habe der Landesbetrieb Straßen.NRW den Streckenabschnitt der B 58 zwischen Hohle Eiche und Stadtausgang in der Pipeline, um den Querschnitt neu aufzuteilen. Jetzt das Ergebnis: sieben Meter Straßenbreite, Parkstreifen auf beiden Seiten, daneben separate Geh- und Radwege. Die Ahlener Umweltbetriebe nutzen den Straßeneingriff, ihre Kanäle anzupassen.

Im Zuge des Straßenbaus geht es auch in die Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring / Kapellenstraße. Ein überlasteter Linksabbieger soll jetzt Verstärkung bekommen. Dazu steht die schwach frequentierte Geradeaus-Spur bereit, die bisher nur ins Wohngebiet Hohle Eiche führt, aber auch gerne als Schlupfloch genutzt wird, um schneller auf die Walstedder Straße zu kommen.

Ähnlich wie an der Ring-Kreuzung Warendorfer Straße bedarf es nun einer Eingliederungsspur, für die die Kapellenstraße in Richtung Elisabeth-Tombrock-Haus in die Breite geht. Anwohner sollen im nächsten Jahr mit in die Bürgerbeteiligung genommen werden. Reminghorst: „Stand heute wird im Jahr 20222 gebaut.“ Und eine Idee umgesetzt, die im Zuge der Probesperrung der Richard-Wagner-Straße entstanden sei. Anwohner beklagen eine hohe Verkehrsbelastung durch Autofahrer, die die Ampelkreuzung meiden, um auf der Nord-Süd-Achse durchs Wohngebiet schneller zum Ziel zu kommen. Nach der Probesperrung der Richard-Wagner-Straße im Schnittpunkt Konrad-Adenauer-Ring hatten die Behörden auf den zweiten Linksabbieger im Ampelbereich Kapellenstraße vertröstet, der jetzt kommt.

Radweg-Verlängerung an der B 58

Veränderungen auch außerorts: Der separate Radweg, der seit drei Jahren entlang der B 58 führt und in Höhe der Gärtnerei Schulze Eckel endet, soll verlängert werden, in einem zweiten Schritt auch die B 58 in Richtung Beckum eine separate Radspur erhalten. Das im Zuge des Bauvorhabens Gemeindezentrum St. Georg.