Im November wird es abends ruhig in den Innenstädten des Landes, Ahlen bildet da keine Ausnahme. Denn der sogenannte „Lockdown light“ trifft nicht nur die Gastronomie hart, die schließen muss. Auch für die Gäste hat es Auswirkungen: Auf sie wartet in den Abendstunden ein Daueraufenthalt in den eigenen vier Wänden. Wie kommt die Maßnahme an?