Ihren Streifenwagen mussten Polizisten am Sonntag gegen 0.10 Uhr an der Kreuzung Rottmannstraße /Zeppelinstraße trotz Grünlicht anhalten, da dort ein Auto stand. Laut Polizeibericht fuhr die Fahrerin plötzlich los, machte dann mehrfache Lenkbewegungen nach rechts und links, geriet fast auf den Gehweg, beschleunigte und bremste unkoordiniert und hielt auf Aufforderung zunächst nicht an.

Als die 29-Jährige dann doch ihren Wagen gestoppt hatte, wies sie den Verdacht auf Alkohol am Steuer von sich. Das widerlegte allerdings ein Atemalkoholtest, den die Ahlenerin durchführte. Aufgrund des positiven Ergebnisses folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins.