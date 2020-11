Der Anhängerwagen erinnert ein wenig an eine Feldküche. Dampf steigt über ihm auf, im Inneren dreht sich ein stangenartiges Rührsystem, das den Behälterinhalt wie einen Eintopf in Bewegung hält. Doch der Duft der vermeintlichen Gulaschkanone, die in auffälligem Orange daherkommt, ist alles andere als appetitanregend. Hier wird eine Bitumenflüssigkeit auf Temperatur gebracht.