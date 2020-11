Kontakte möglichst vermeiden – auch die Aktion „ Weihnachten im Schuhkartons“ spürt die Corona-Pandemie, die alle Jahre wieder lokal wie international auf Kontakte setzt. Zwei Wochen vor dem Abgabeschluss sind erst 60 Päckchen gepackt.

„Es läuft sehr, sehr schleppend“, bedauert Volker Gottschling , der in Ahlen die Annahme im Namen der internationalen Hilfsorganisation „Geschenke der Hoffnung“ zusammen mit seiner Frau Kirsten zentral organisiert, um Kindern in Krisengebieten zu Weihnachten mit einem Präsentpaket zu überraschen. Gerade jetzt sollten die Gedanken auch bei denen sein, denen es noch schlechter gehe.

„ Ich vermute, dass die Verunsicherung sehr groß ist. Ich vermute, dass die Verunsicherung sehr groß ist. “ Volker Gottschling

„Ich vermute, dass die Verunsicherung sehr groß ist“, sagt Gottschling – und verbindet seine Erklärungsversuche mit dem erneuten Aufruf, mitzumachen. Die Kartons, die bisher abgegeben wurden, hätten viel Freude am Schenken verraten.

Mut mache ihm in den verbleibenden Tagen bis zum 15. November die Vielzahl an „Kartons to go“, die in den Annahmestellen auslagen und bereits mitgenommen wurden. Da komme sicherlich noch einiges wieder zurück.

Durch den Lockdown light ist jetzt auch das Delta-Studio als Anlaufstelle raus. Weiter auf Sendung sind die Stoff-Zentrale im Pressehaus an der Ostenmauer 1, die Kindertagesstätte Roncalli-Haus an der Lessingstraße, das Fotostudio Gottschling an der Gerichtsstraße und die Privatadresse der Eheleute Gottschling an der Piusstraße 44.

Infos gibt es unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org und unter der Ahlener Telefonnummer 7 75 69 36.