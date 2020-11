Jüngstes Ratsmitglied verpasst erste Sitzung

Nach dem etwas verstolperten Start bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister (wie berichtet) wickelte der Rat auf seiner konstituierenden Sitzung am Montag in der Stadthalle die weiteren Regularien zügig ab. So wurde einstimmig eine Änderung der Zuständigkeitsordnung des Rates beschlossen. Sie beinhaltet die Bildung eines neuen Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität. Er soll u.a. über Grundsatzfragen und Maßnahmen des Umwelt- und Klimaschutzes sowie über Konzepte und Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energien beraten. Auch Verkehrsentwicklungs- und Lärmaktionspläne sowie Maßnahmen zur Mobilitätsförderung gehören zur Aufgabenbeschreibung des Gremiums, das jedoch nur eingeschränkte Entscheidungsbefugnisse hat.

CDU stellt die meisten Ausschussvorsitzenden

Der bisherige Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen wird um das Themengebiet Digitalisierung erweitert. Er soll sich künftig auch befassen mit Fragen der digitalen Infrastruktur, digitalen Bildung und Bürgerbeteiligung. Über die Besetzung der Ausschüsse – einschließlich des Jugendhilfeausschusses – hatten sich die Ratsfraktionen im Vorfeld ebenso verständigt wie über die Bestellung der Ausschussvorsitzenden und ihrer Stellvertreter. Die CDU – mit 18 Sitzen stärkste Fraktion – übernimmt in fünf Ausschüssen den Vorsitz, die SPD (13 Sitze) in drei. Je ein Ausschussvorsitz fiel an die Grünen und die BMA, die eine gemeinsame Liste gebildet hatten.

In den Integrationsrat, der sich am 12. November kon­stituieren und seine(n) Vorsitzende(n) wählen wird, entsendet der Rat fünf Mitglieder. Die CDU wird von Dietmar Kupfernagel und Dr. Gabriel Hanne vertreten, die SPD von Bernhard Meiwes und Frank Viehfeger. Den Grünen als drittstärkster Ratsfraktion steht ein Sitz zu, den Benjamin Fenger einnehmen soll, als seine Stellvertreter wurden Deniz Aydin und Nelly Sophie Paul benannt.

„ Nelly stand schon auf dem Bahnsteig. Nelly stand schon auf dem Bahnsteig. “ Petra Pähler-Paul

Von den 44 Ratsmitgliedern – wie in der vorherigen Wahlperiode 34 Männer und zehn Frauen – sind 15 neu in das Kommunalparlament eingezogen, von denen allerdings zwei länger zurückliegend ihm schon einmal angehört haben. Dietmar Kupfernagel (CDU) war 2014 nach dem Tod des damaligen Fraktionsvorsitzenden Carl Holtermann für ihn nachgerückt und hatte noch an zwei Sitzungen teilgenommen. Alfred Thiemann, jetzt Einzelvertreter der „Ahlener Rathausfreunde“, saß von 1994 bis 2004 für die SPD im Rat. Mittlerweile 78-jährig durfte er am Montag als „Alterspräsident“ die Begrüßung vornehmen.

Wahl der Ahlener Vize-Bürgermeister 1/38 Ahlens neuer Stadtrat wählte auf seiner ersten Sitzung die neuen stellvertretenden Bürgermeister. Foto: Ulrich Gösmann

Das jüngste Mitglied des neuen Rates verpasste hingegen seine erste Sitzung: Nelly Sophie Paul von den Grünen. Die 19-Jährige, die zurzeit in Berlin ein Praktikum in Regie und Dramaturgie absolviert, musste sich in Quarantäne begeben, nachdem ein Mitarbeiter der Neuköllner Oper positiv auf Corona getestet wurde. Sie habe am Freitagabend schon mit gepackter Tasche am Bahnhof gestanden, als sie die Mitteilung erhielt, berichtete ihre Mutter, Fraktionschefin Petra Pähler-Paul. Und sei dann „natürlich ziemlich traurig“ gewesen.