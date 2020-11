Neben den existenzbedrohenden Einschränkungen, die viele Betriebe,Unternehmen und Veranstalter durch die Corona-Pandemie hinnehmen müssen, wirkt sich die Pandemie auch auf Spendenorganisationen wie den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) aus. Im November sollte eigentlich die jährliche VDK-Spendensammlung stattfinden. „Um unsere ehrenamtlichen und freiwilligen Sammlerinnen und Sammler und die potenziellen Spendenden nicht zu gefährden, setzen wir die Sammlung in Ahlen, Dolberg und Vorhelm bis auf Weiteres aus“, erklärt nun aber VDK-Ortsgeschäftsführer Wilfried Hejnal .

Betroffen ist davon auch die traditionelle „Prominenten-Sammlung“, bei der Bürgermeister Dr. Alexander Berger sowie Abordnungen aus Bundeswehr und Ahlener Politik auf öffentlichen Plätzen um eine Spende bitten. Der Volksbund rechnet in diesem Jahr mit Mindereinnahmen in Höhe von 2,7 Millionen Euro. So führten die erheblichen Reise- und Kontaktbeschränkungen dazu, dass die vier Jugendbegegnungsstätten des Vereins in Europa kaum ausgelastet werden konnten.

„Helfen Sie mit Ihrer Unterstützung daher mit, dass die Jugendbegegnungsstätten als wichtige Infrastruktur für Verständigung und Frieden in Europa trotz der diesjährigen Einschränkungen dauerhaft aufrechterhalten werden können“, bittet Bürgermeister Berger. Gerade in Zeiten der Pandemie und der daraus folgenden aktuellen sowie zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen sei der Einsatz für Frieden und Verständigung wichtig. Die Spendenfreudigkeit sei in Ahlen laut Wilfried Hejnal immer erfreulich. „Allein im letzten Jahr haben wir im Stadtgebiet und in den Ortsteilen 8240 Euro eingenommen.“

Für Spenden hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ein Konto eingerichtet: IBAN: DE 71 4005 0150 0000 0115 85 (Sparkasse Münsterland Ost, Inhaber: VDK Wilfried Hejnal)