Zum kräftigen Wind spürbare Kälte: Aus dem Laubfall der vergangenen Wochen ist in diesen sonnenverwöhnten Herbsttagen ein regelrechter Laubregen geworden. An Ahlens Bäumen scheint‘s kein Halten mehr zu geben. Auch nicht am Boden, denn: Was liegt, birgt Rutschgefahr. Die Ahlener Umweltbetriebe sind mit 30 Mann in der Großoffensive – und mit einem neuen Großfahrzeug.