Mammut für die Rappelkiste

Der Rahmen war bewusst klein gewählt, die Freude dafür umso größer: Aus den Händen von Bürgermeister Dr. Alexander Berger , dem Pro-Ahlen-Vorsitzenden Timm Ostendorf und WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch erhielt die Rappelkiste den Wirtschaftspreis der Stadt Ahlen. Inhaber Markus Schier hatte die Jury sowohl als Geschäftsmann als auch als „Ahlener Jung“, der seiner Heimatstadt vielfältig verbunden ist, überzeugt.

Keine große Gala

Alle zwei Jahre verleihen die Stadt Ahlen, die Wirtschaftsvereinigung Pro Ahlen und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft den Ahlener Wirtschaftspreis – zuletzt 2018 an LR Health & Beauty. Verbunden war die Übergabe in der Vergangenheit stets mit einer großen Gala in der Stadthalle, die in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste. Auch die Feier im kleinen Kreis, die die Organisatoren zwischenzeitlich ins Auge gefasst hatten, ließ sich nicht mehr realisieren.

Das Mammut 2020 geht an Markus Schier und die Rappelkiste. Foto: WFG

Doch so ungewöhnlich die Preisübergabe auch gewesen ist – für Markus Schier ist dies die Bestätigung für eine Erfolgsgeschichte, die vielleicht ebenso außergewöhnlich ist. Aus mehreren Gründen. Zum einen hat der Unternehmer vom lokalen Einzelhändler bis hin zu einem der größten Spiel- und Aktionswarenhändler Deutschlands eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte absolviert. Noch heute betreibt er sein Spielwarengeschäft, das er 1999 in der Innenstadt gegründet hat. Zum anderen meisterten er und sein Team in beeindruckender Weise die Folgen eines Großfeuers, das am 6. August 2019 einen Großteil der Lagerhallen zerstörte. „Der Umgang mit den Folgen dieser Katastrophe hat uns sehr imponiert“, schilderte Alexander Berger. Markus Schier sei niemand, der den Kopf in den Sand steckt. Ganz im Gegenteil: Schon einen Monat nach dem katastrophalen Brand war Markus Schier mit seinem Team wieder auf der Aktionswarenmesse in Köln präsent, stets im Blick behielt er das Wohl seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mittlerweiler ist der Wiederaufbau der Lagerhalle abgeschlossen.

Bodenständig und sozial

Dass Markus Schier ein Teamplayer ist, zeigt er nicht nur im Umgang mit seinen Beschäftigten. „Er ist immer bodenständig geblieben und unterstützt viele soziale Projekte in Ahlen“, begründete Timm Ostendorf die Wahl. Jörg Hakenesch lobte das Bekenntnis zum Standort, das der Preisträger mit seinem fest verwurzelten Spielwarengeschäft zeige. Ebenso den Weitblick mit seinem europaweiten Groß- und Versandhandel: „Die Kombination ist eine unternehmerische Leistung, die mich sehr beeindruckt.“

Dass die Gala aktuell nicht stattfinden konnte, nahm der krisenerprobte Markus Schier gewohnt optimistisch: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“