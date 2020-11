Ein zeitgemäßes, attraktives Lebens- und Wohnumfeld ist der Bundeswehr wichtig. Dazu gehört auch eine moderne Ausstattung der Unterkünfte, in der sich die Bundeswehrangehörigen wohl fühlen können.

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen baut derzeit im Auftrag des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr drei Unterkunftsgebäude im Wert von rund 16,2 Millionen Euro in der „Westfalen-Kaserne“. Die Gebäude werden in Massivbauweise erstellt. Zukünftig sollen dort knapp 230 Soldaten untergebracht werden, wobei auch behindertengerechte Unterkunftsmöglichkeiten mit bedacht wurden.

„Vor fast genau einem Jahr fiel der Startschuss für die Umsetzung des Neubaus der drei Unterkunftsgebäude in der Westfalenkaserne. Nunmehr sind die Rohbauten fast fertiggestellt und es lässt sich deutlich erkennen, wie die Soldaten voraussichtlich ab 2024 hier am Standort Ahlen in den modernen Einzelquartieren leben werden“, sagt der Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7, Oberstleutnant Timo Gadow.

Die Einzel-Apartments haben eine Größe von 13,5 Quadratmetern und alle ein separates Duschbad. Ausgestattet sind die Unterkünfte außerdem jeweils mit eigenem Kühlschrank, Flachbildfernseher und W-LAN. In allen Gebäuden befinden sich Teeküchen und Gemeinschaftsräume. Die Neubauten werden dreigeschossig und die Fassaden entstehen im Wärmedämmverbundsystem. Die äußere Gestaltung der Bauwerke wird eine Symbiose zum in der Kaserne vorhandenen Baustil und moderner Architektur darstellen.