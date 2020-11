Gewinne versüßen die Vorweihnachtszeit

Hilfe für Menschen in existenziellen Notlagen. Dieses Anliegen ist während der Corona-Pandemie keineswegs obsolet geworden. Im Gegenteil: Unterstützung ist jetzt sogar dringender gefragt denn je. „Die, die es vorher schon schwer hatten, haben es jetzt noch schwerer“, ist Lambert Quante davon überzeugt, dass viele Menschen im Kreis Warendorf gerade jetzt auf Hilfe in Notsituationen angewiesen sind.

15. Auflage

Deshalb stand es für ihn und seine Mitstreiter vom Lions Club Beckum-Ahlen, dem Inner Wheel Club Ahlen-Münsterland sowie dem Rotary Club Ahlen auch nicht zur Disposition, dass es in der Adventszeit 2020 trotz Corona wieder den beliebten Adventskalender „Hilfe von rechts und links der Werse“ gibt und geben muss. Ein Vorhaben, das die drei Clubs auch in die Tat umgesetzt haben, denn der Kalender ist ab sofort wieder erhältlich.

Er geht mittlerweile in die 15. Auflage und hat dabei für einen Preis von fünf Euro viel mehr zu bieten als nur schnöde, mehr oder weniger mundende Schokolade oder sonstige Süßigkeiten. Denn hinter seinen 24 Türchen verbergen sich jeweils Losnummern, mit denen man attraktive Preise gewinnen kann, die einem die Vorweihnachtszeit deutlich besser versüßen. 250 hochwertige Gewinne mit einem Gesamtwert von 17 000 Euro machen diesen Adventskalender zu einem echten Highlight.

Weggefallen sind zwar aus nahe liegenden Gründen die in den vergangenen Jahren heiß begehrten Reisen, dafür gibt es jedoch unter anderem Elektrofahrräder, iPads, Smartphones oder Kaffeevollautomaten zu gewinnen.

„Ich möchte mich bei allen Mitstreitern ausdrücklich bedanken, denn so ein Projekt läuft nicht von allein“, führte Lambert Quante, der die Aktion für die drei beteiligten Clubs durchführt, bei der Vorstellung des neuen Kalenders weiter aus. So haben sich erneut zahlreiche Sponsoren mit Sachpreisen, Gutscheinen oder Geldspenden beteiligt. Der Organisator bedankte sich zudem beim Reisebüro Rattay aus Ennigerloh, das den Adventskalender in allen 14 vorherigen Auflagen unterstützte, nun aber aus Altersgründen ausschied.

Die begehrten Sammlerstücke ziert erneut ein von der Beckumerin Ilse Rottmann mit viel Liebe zum Detail gestaltetes Motiv: Es zeigt in diesem Jahr ein malerisch-harmonisches Marktplatzambiente mit Kindern auf einer Schlittschuhbahn und einigen Ständen, die für Weihnachtsmarktatmosphäre sorgen und damit ein wenig die Vorfreude wecken.

6000 Exemplare

Angeboten wird der Kalender ab sofort auf den Wochenmärkten in Ahlen, Beckum und Ennigerloh. Zudem gibt es ihn in Ahlen beim Reisebüro Dr. Pieper (Öffnungszeiten beachten) und beim Porzellanladen Josef Ostermann sowie im LVM-Büro Steinhoff (Beckum) und in der Getränke-Therme Fröhlig (Ennigerloh). Wer ein Exemplar ergattern möchte, sollte sich ranhalten. Es ist davon auszugehen, dass die 6000 Exemplare, wie bereits im Vorjahr, schnell vergriffen sind.