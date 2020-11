Wegschmeißen widerstrebt ihm

Gelesene Bücher in die Altpapiertonne werfen? Diese Vorstellung widerstrebt Heinz Reinhard . Aber wohin mit ihnen, wenn der Platz zum Lagern knapp wird? Der in Ahlen bekannte Konditormeister hat seinen eigenen Weg gefunden, die Herausforderung zu lösen: Er hat vor seiner Haustür an der Nordstraße einen Büchertisch aufgestellt.

Tisch macht neugierig

Der Anblick des Büchertischs vor dem Haus mit der Nummer 19 macht viele Passanten neugierig. Sie bleiben stehen, verweilen kurz oder auch etwas länger, um zu schauen, was es damit auf sich hat. Schnell finden sie heraus, hier gibt’s Bücher aus zweiter Hand kostenlos zum Mitnehmen. Leseratten greifen dann auch gerne zu.

Wie bei der Serie, deren Buchrücken mit Golddruck optisch ziemlich einheitlich waren. „Vielleicht wollte die jemand auch nur als Deko haben“, schließt Heinz Reinhard nicht aus.

„Wir haben einen Großteil der Bücher auf dem Dachboden aufbewahrt, es kommen aber immer neue dazu“, wird es bei Heinz Reinhard unter dem Dach inzwischen eng. Er selbst liest eigentlich gar nicht so viel, aber seine Frau und sein Sohn sind leidenschaftliche Bücherwürmer, und so haben sich inzwischen über zehn Kartons mit Romanen, Krimis und teilweise auch Dokumentationen angesammelt.

Den Büchertisch hat er auch schon in den vergangenen Jahren, vor allem zum Pöttkes- und Töttkenmarkt aufgestellt, die Bücher gingen dann in der zentralen Stadtlage weg wie warme Semmeln. Dieses Jahr hat das nicht funktioniert, der Markt fiel bekanntermaßen pandemiebedingt aus. „Ich habe ein Problem, Bücher zu ins Altpapier zu werfen oder gar zu verbrennen, das hat für mich einen faden Beigeschmack“, sagt Heinz Reinhard. Also musste eine Alternative her.

Der Büchertisch steht in den kommenden Wochen an Werktagen bei trockenem Wetter vor der Tür und wird immer wieder aufgefüllt. Wobei in den vergangenen Tagen auf wundersame Weise plötzlich Romane auf dem Tisch standen, die nicht aus seinem Bestand waren. „Da hat jemand anderes noch seine Bücher zugestellt, das war ja eigentlich nicht der Sinn“, nimmt es Heinz Reinhard trotzdem sportlich.

Idee von der Leseoase

Die Idee habe er übrigens von der Bücherei Leseoase in der Nachbarschaft, die auf diese Weise ebenfalls „ausgediente“ Bücher verschenkt. In den letzten 14 Tagen wurden schon 30 Bücher mitgenommen, was Heinz Reinhard zu folgender Deutung bringt: „In diesen Corona-Zeiten wird sicher viel gelesen.“

Wie lange er den Büchertisch noch vor die Tür stellt, weiß er noch nicht. Aber er hofft, dass der Pöttkes- und Töttkenmarkt im nächsten Jahr wieder stattfindet.