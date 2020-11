Sie stehen mitten auf dem Marienplatz und ihre Instrumente liegen vor ihnen. Doch am Samstag ertönt von der Band „Dimi on the rocks & the firesuckers“ kein einziger fetziger Klang durch die Saiten einer Akustikgitarre. Auch die sonore Stimme von Dimi Kassiouris bleibt still. Der Ahlener Vollblutmusiker schweigt.