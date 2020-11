Brennende Mülltonnen an der Albert-Schweitzer-Schule sorgten dafür, dass der Sonntagnachmittag für einige Kameraden der Feuerwehr Ahlen nicht so ruhig zu Ende ging wie für andere Einwohner der Stadt. Anwohner verständigten die Feuerwehr, als sie sahen, dass zwei Mülltonnen an einer Gebäudehauswand der Grundschule am Ostwall in Flammen standen. Die nach kurzer Zeit eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, indem sie einen Trupp unter Atemschutz einsetzte, welcher das Feuer mit einem C-Strahlrohr ablöschte. Einsatzleiter Michael Witkenkamp sagte: „Viel hat nicht mehr gefehlt, und das Feuer hätte auf das Gebäude übergegriffen.“ Wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt jetzt die Polizei. Der Sachschaden begrenzte sich auf die beiden Mülltonnen. Nachdem die Fassade des Hauses mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert wurde, konnte die Feuerwehr wieder einrücken.