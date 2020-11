Am Gebrüder-Kerkmann-Platz kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad. Der Polizei zufolge befuhr ein 17-jähriger Ahlener gegen 18.40 Uhr mit seinem Krad den Kreisverkehr. Kurz vor der Ausfahrt zur Beckumer Straße nahm ihm ein 41-Jähriger mit seinem Auto die Vorfahrt, als er aus der Rottmannstraße kommend in den Kreisverkehr abbiegen wollte. Dabei wurde der Jugendliche etwa zehn Meter weiter gegen einen Stromkasten geschleudert.

Totalschaden am Motorrad

Die Feuerwehr Ahlen sicherte die Einsatzstelle ab. Der Rettungsdienst versorgte den 17-Jährigen und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 41-jährige Ahlener blieb bei dem Unfall unverletzt und konnte nach der Unfallaufnahme durch die Polizei seine Fahrt fortsetzen. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden, das Auto wurde dagegen nur leicht beschädigt.