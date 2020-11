Ahlen -

Von Ulrich Gösmann

Ahlens neuer Wertstoffhof geht am Montag, 16. November, am Ostberg an den Start. Mit Kassenkarte, Coin und Waage. Für den Umzug schließt der Standort Alte Beckumer Straße schon am Mittwoch, 11. November. Ahlen ist dann drei Werktage ohne Wertstoffhof.