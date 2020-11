Warnung vor Antisemitismus

Zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht vor 82 Jahren haben Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Lars Koenig , Leiter der Familienbildungsstätte, in der Klosterstraße am Mahnmal für die verfolgten und ermordeten Juden aus Ahlen einen Kranz niedergelegt. Wegen der Corona-Beschränkungen musste das Gedenken erstmalig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Berger und Koenig, der das Forum Brüderlichkeit vertrat, warnten angesichts der Corona-Pandemie vor zunehmendem Antisemitismus. In krisenhaften Zeiten werde nach Schuldigen gesucht. Zu komplex seien für viele Menschen Ursachen und Zusammenhänge bestimmter Vorgänge.

„War es im Mittelalter die Pest, ist es heute die Corona-Pandemie, die verunsichert und ängstigt“, stellte Lars Koenig fest. Beide Naturkatas­trophen bildeten den Nährboden für Verschwörungsglauben. Im Mittelalter haben die Juden für Pest-Tod und Verderben büßen müssen, weil sich die Menschheit keinen Reim auf die Krankheit machen konnte. Die Folge seien Pogrome und Vertreibungen gewesen.

„ Antisemitismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! Antisemitismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! “ Lars Koenig

Bürgermeister Berger schlug den Bogen in die heutige Zeit, in der teils wilde Mythen in Internetforen und auf Demonstrationen jüdischen Menschen ein Interesse an der Corona-Pandemie unterstellten. Berger und Koe­nig: „Antisemitismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!“ Er müsse geächtet werden, wo immer er sich zu Wort melde – sei es als sogenannte Israelkritik oder als Verschwörungsfantasie, „die Juden“ regierten die Welt.

„ Brennende Synagogen waren das Signal an alle Demokraten, Minderheiten und Aufrechten: Wir meinen es ernst. Brennende Synagogen waren das Signal an alle Demokraten, Minderheiten und Aufrechten: Wir meinen es ernst. “ Dr. Alexander Berger

Die Zivilisation habe in der Nacht des 9. November 1938 „eine ihrer schlimmsten und schwärzesten Stunden“ erlitten. Der Terror der Nationalsozialisten richtete sich offen und für jedermann sichtbar gegen jüdische Menschen und Einrichtungen. „Brennende Synagogen waren das Signal an alle Demokraten, Minderheiten und Aufrechten: Wir meinen es ernst“, beschrieb Berger das Novemberpogrom als Schritt, der unmittelbar in die Shoah, in den Versuch der Vernichtung des europäischen Judentums, mündete.

Um ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen, haben auf Initiative des Forums Brüderlichkeit Schüler der weiterführenden Schulen in Ahlen gemeinsam mit engagierten Lehrern eigene Botschaften zum 9. November formuliert und als Videobotschaften festgehalten. Kernbotschaft aller Beteiligten: Antisemitismus ist ein Verbrechen, das ausgrenzt und tötet – heute wie vor Jahrhunderten. Das Video „In Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 in Ahlen – NIE WIEDER!?“ ist auf Youtube zu sehen. Ein Link zum Video ist auf der Homepage der Stadt Ahlen und der Volkshochschule zu finden.