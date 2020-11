Jenkel erklärt das Linke-Image

„Schüler fragen, Politiker antworten“ – so könnte die nachmittägliche Stunde des Sozialwissenschaftskurses der EF des zehnten Jahrgangs am Städtischen Gymnasium heißen. Am Mittwoch folgte Reiner Jenkel , von der Partei „Die Linke“ der Einladung des Kurses. „Die Schüler haben vor der Kommunalwahl allen Partein einen Brief mit Fragen geschickt und sie zum Gespräch eingeladen“, erklärte Lehrer Paolo Chipola den Hintergrund. Leider sei die Antwortquote überschaubar gewesen, lediglich SPD , FDP und Linke haben sich gemeldet. Und so stellte sich Reiner Jenkel als Kreis- und Stadtverbandsvorsitzender der Linken als erster den Schülerfragen.

Keine Ermüdungserscheinungen

„Was ihr in eurem Brief geschrieben habt, trifft unseren Nerv genau, es ist fast unser Programm“, begrüßte der Kommunalpolitiker und Lehrer im Ruhestand die Jugendlichen. Er lobte das Interesse der Mädchen und Jungen, denn die Fragestunde fand erst kurz nach 15 Uhr statt. Doch von Ermüdung seitens der Fragenden keine Spur. Die Schüler fühlten dem Politiker ausdauernd auf den Zahn.

Was kann die Politik für die jungen Leute in der Stadt machen, um das Leben der Altersgenossen attraktiver zu gestalten? Reiner Jenkel regte an, sich zu engagieren. „Ihr müsst vorschlagen, was für euch von Bedeutung ist. Wir sind alt, wir sind wahrscheinlich nicht mehr so auf dem Laufenden, was eure Interessen angeht“, gab der Vater mittlerweile erwachsener Kinder zu. So schlug er vor, sich im Jugendparlament einzubringen. In jedem Fall aber sei es sinnvoll, sich über Parteimitarbeit aktiv an der Zukunftsgestaltung zu beteiligen.

„ Ihr müsst vorschlagen, was für euch von Bedeutung ist. Ihr müsst vorschlagen, was für euch von Bedeutung ist. “ Reiner Jenkel

Dann kamen die Jugendlichen auf die Probleme in den Schulen zu sprechen: Wie sieht es mit dem Investitionsstau aus? „Es wurde vieles zu lange auf die lange Bank geschoben, jetzt hat das zumindest hier absolute Priorität“, antwortete der Ratsherr.

Auch über die Probleme seiner Partei wollten die jungen Leute einiges wissen, zum Beispiel, warum die Linke immer nur so wenige Stimmen hole. „Wir habe ganz klar ein Imageproblem“, befand Reiner Jenkel, „viele Menschen halten uns noch immer, aber fälschlicherweise für die SED-Nachfolgepartei.“ Auch hänge der Partei ein kommunistisches Image an. „Das ist falsch, wir sind für die Mitte. Wir wollen, dass es allen in einer gesunden Umwelt gut geht“, so Reiner Jenkel. Allerdings sprächen viele mögliche Wähler der Linkspartei wirtschaftliche und ökologische Kompetenzen ab. Dagegen verwahrte sich der Kreisvorsitzende energisch.

Stadtrat „einfacher“ als Kreistag

Doch, so teilte Reiner Jenkel den aufmerksam lauschenden Schülern abschließend mit, sei es im Stadtrat einfacher. Hier würde ein Großteil der Entscheidungen einstimmig geschlossen. Denn wer könne schon gegen die Erhöhung eines Schulhaushalts sein. Anders sei es allerdings bei der Abstimmung um die Zukunft des Rathauses gewesen.