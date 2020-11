Nächste Tonne: Nachdem am Sonntagabend an der Albert-Schweitzer-Schule zwei Müllbehälter in Brand gesetzt worden waren, ging auch am Montagabend wieder ein Alarm in der Hauptwache ein. Diesmal brannte ein großer Müllcontainer auf dem Gelände der Grundschule am Ostwall. Er wurde mit Schaum abgelöscht und an die Gebäudefront gezogen. Die Fassade blieb auch diesmal aufgrund des schnellen Eingreifens verschont. Ob die brennenden Mülltonnen in Zusammenhang mit den vor einigen Wochen in Brand gesetzten Postkästen steht, kann die Polizei noch nicht sagen. In den letzten Jahren waren Einsatzkräfte wegen Feueralarms und Sachbeschädigungen wiederholt zur Albert-Schweitzer-Schule gerufen worden.