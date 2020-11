Zum Jahresende wird auf dem Bahnhof voll aufgedreht: Seit Wochen bekommen Bahnsteig 1 und 2 eine neue Außenhaut. Und das in die Jahre gekommene Verbundpflaster macht einer Pflasterung mit quadratischen Bodensteinen Platz. Die Arbeiten begannen jetzt an Gleis 1, das zu diesem Zweck zwischenzeitlich komplett für den Publikumsverkehr abgesperrt wurde.

Inzwischen sind die Arbeiten auf der nördlichen Seite des Bahnsteigs weitgehend abgeschlossen und der südliche Bereich von Gleis 2 wird schrittweise erneuert, um das Ein- und Aussteigen weiterhin zu ermöglichen. Nach Auskunft eines DB-Sprechers steht die gleiche Prozedur auch an Gleis 3 (Richtung Bielefeld) an, aber wohl erst im ersten Quartal 2021. Insgesamt handelt es sich um eine Länge von 220 Metern. Bahnsteig 6, also das Notgleis, ist nach Auskunft der DB-Pressestelle bereits barrierefrei über die Rampe erreichbar. So weit ist man auf den Bahnsteigen 1 und 2 noch nicht. Dort wird zeitgleich am Einbau des Schachtgerüstes für die Aufzüge zu den Bahnsteigen 1 und 2 gearbeitet. Die Fertigstellung ist auf Bahnsteig 1 ab Dezember vorgesehen, auf Bahnsteig 2 ab Januar beziehungsweise Februar. Der Einbau der Aufzugstechnik soll im zweiten Quartal kommenden Jahres erfolgen. „Nach abschließenden Prüfungen und Freigaben können die Aufzüge in Betrieb genommen werden“, teilt die DB-Pressestelle mit.

Ebenfalls noch aus stehen die Arbeiten an der Beleuchtung, die noch im laufenden Monat erneuert werden soll. Für die Beschallung lässt man sich etwas mehr Zeit und peilt die Erneuerung der Akustik im ersten Quartal kommenden Jahres an.

m Bereich des Wartehäuschens wird zurzeit das Verbundpflaster entfernt. Foto: Ulrich Gösmann

Zudem wird das Bahnhofsgebäude – dort, wo noch nicht geschehen – barrierefrei mit einem taktilen Leitsystem ausgestattet. Derzeit ist es der Treppenaufgang zu Gleis 3.

Arg in die Jahre gekommen ist auch das sichtbare Leitsystem, das einer Überarbeitung und Erneuerung harrt.