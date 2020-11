Am Donnerstag wird sich – wie berichtet – der Ortsausschuss Vorhelm neu konstituieren. Die Dolberger ziehen am kommenden Montag, 16. November, nach. Auch diese Sitzung findet ab 17 Uhr unter Coronabedingungen im Ratssaal des Rathauses statt und nicht am angestammten Tagungsort im Lambertidorf, dem Versammlungsraum der Mehrzweckhalle.

Nach der Einführung und Verpflichtung der sachkundigen Bürger steht die Wahl des Ausschussvorsitzenden und seiner Stellvertreter auf der Tagesordnung. Für den Vorsitz kandidiert erneut Philipp Gößling . Der 41-jährige CDU-Ratsherr übt dieses Amt bereits seit März 2012 aus. Damals hatte er es zur Halbzeit der Wahlperiode, wie an deren Beginn verabredet, von FWG-Chef Heinrich Artmann übernommen.

Auch diesmal haben CDU und Freie Wählergemeinschaft einen „Deal“ geschmiedet, sich auf einen gemeinsamen Wahlvorschlag verständigt. Demnach soll der Vorsitzende der Dolberger Ortsunion, Dennis Kykal (35), erster Stellvertreter von Gößling werden und Heinrich Artmann (60) zweiter stellvertretender Vorsitzender. Die SPD ginge damit bei der Postenvergabe leer aus, wenn der Vorschlag durchgeht, was angesichts der klaren Mehrheitsverhältnisse in Dolberg aber kaum anders zu erwarten ist. Die CDU hat wie bisher sieben Sitze im Ortsausschuss, die SPD drei. Grüne und FDP beanspruchen je einen Sitz, auch die BMA entsendet ei­nen Vertreter, allerdings ohne Stimmrecht. Ebenfalls nur noch ein Ausschussmitglied, eben Heinrich Artmann, stellt die FWG, die bei der Kommunalwahl am 13. September im Vergleich zu 2014 drei Prozent eingebüßt und einen Sitz verloren hat.

FWG-Chef Heinrich Artmann soll 2. stellvertretender Vorsitzender im Ortsausschuss Dolberg werden. Foto: Peter Harke

Warum trotzdem kein Sozialdemokrat sein „Vize“ werden soll, wofür nur Uwe Maschelski als Ratsmitglied infrage käme, erklärt Philipp Gößling auf Redaktionsanfrage so: „Die SPD hat nicht mit uns gesprochen. Das war bei der FWG anders.“ Der alte und mutmaßlich auch künftige Ortsausschussvorsitzende weist darauf hin, dass die CDU in Dolberg bei der Wahl gut dreimal so viele Stimmen geholt habe wie die SPD. Soll wohl heißen: Es wäre an den „Roten“ gewesen, auf die „Schwarzen“ zuzugehen und Interesse an ei­ner Übereinkunft zu bekunden.

Nach den Regularien wird sich der Ausschuss u.a. noch mit einem Patenschaftsprogramm für Pflanzbeete und Baumneupflanzungen in Dolberg befassen.