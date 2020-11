Experten uneins: Lüften oder filtern?

Ein 50-Millionen-Euro-Sonderprogramm zur Förderung der Ausstattung von Schulen und Sporthallen mit Luftfiltern im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus hat die Landesregierung von NRW Ende Oktober aufgelegt. Alle Schulträger, zuvorderst die Kommunen, können Gelder aus diesem Topf beantragen. Die Stadt Ahlen ist darauf jedoch nicht vorbereitet, befürchtet zumindest die Vorsitzende der Ratsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen, Petra Päh­ler-Paul.

Bereits am 30. August hatten die Grünen in einem Antrag gefordert, dass die Stadt aus eigenen Mitteln „bis spätestens zum 1. Oktober“ mobile Raumluftfilter anschaffen sollte, um diese in ihren Schulen und Kitas sowie in Sitzungs- und Tagungsräumen oder auch der VHS zum Einsatz zu bringen. In der Ratssitzung am 10. September kam der Antrag zum Aufruf, wurde aber zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse überwiesen, die nun erst Ende November wieder tagen. Viel Zeit sei unnötig verstrichen, kritisiert Pähler-Paul im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wenn die Verwaltung gearbeitet hätte, wären wir jetzt bereits soweit, sofort ei­nen Förderantrag beim Land zu stellen.“

„ Verbrauchte Luft umzuwälzen, erfordert mehr Zeit als das Lüften und Zuführen frischer Luft. Verbrauchte Luft umzuwälzen, erfordert mehr Zeit als das Lüften und Zuführen frischer Luft. “ Stellungnahme des ZGM

Im Rathaus, beim Zentralen Gebäudemanagement (ZGM), steht man dem Einsatz von Luftfiltern in Klassenräumen eher skeptisch gegenüber. In einer Stellungnahme des ZGM, auf die sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger in seinem jüngsten Corona-Lagebericht vor dem Rat bezog und die der Redaktion vorliegt, heißt es: „Es ist nicht damit getan, ein Gerät in den Klassenraum zu stellen. Verbrauchte Luft umzuwälzen, erfordert mehr Zeit als das Lüften und Zuführen frischer Luft. Stoßlüftung dauert drei Minuten. Die auf 20 bis 21 Grad beheizten Klassenräume verlieren dabei vorübergehend zwei bis drei Grad Wärme. Das sind dann immer noch ca. 18 Grad Raumtemperatur, die bei angemessener Bekleidung gut auszuhalten sind, ohne dass jemand frieren muss. Die Räume sind nach dem Schließen der Fenster schnell wieder auf ihre ursprüngliche Temperatur aufgeheizt.“ Das Stoß- und Querlüften sei somit effektiver und auch nachhaltiger, weil keine elektrische Energie verbraucht werde.

Probleme mit Fenstern in drei Schulen

Der Einsatz von Lüftungsgeräten sei nur dort sinnvoll, wo Lüften nicht möglich ist. In keiner der 14 städtischen Schulen sei das der Fall, versicherte ZGM-Leiter Florian Schmeing in der Ratssitzung. An drei Schulen gebe es lediglich geringe Probleme, die sich aber kurzfristig abstellen ließen.

Petra Pähler-Paul gibt sich damit nicht zufrieden, sie glaubt, dass die Verwaltung die Angelegenheit „nicht hinreichend geprüft“ habe. „Beim Stoß- und Querlüften entstehen Verwirbelungen, die die Aerosole erst mal im Raum verteilen“, sagt sie un­ter Berufung auf „neue Un­tersuchungen“. Forscher der Goethe-Universität Frankfurt hätten herausgefunden, dass Luftreiniger der Filterklasse HEPA (H13) die Aerosolkonzentration in ei­nem Klassenzimmer in einer halben Stunde um 90 Prozent senken könnten.

An der Städtischen Gesamtschule: Tarkan-Emre Dedelin öffnet die Fenster zum Stoßlüften. Foto: Ralf Steinhorst

Doch gehen die Expertenmeinungen bei dem Thema auseinander. So hält das Umweltbundesamt die Wirksamkeit der mobilen Luftreinigungsgeräte in Hinblick auf die Reduzierung von SARS-CoV-2-Viren für „bislang nicht eindeutig nachgewiesen“. Zudem würden mobile Luftreiniger nicht die in Unterrichtsräumen übliche Anreicherung von Kohlendioxid (CO), Luftfeuchte und diversen chemischen, teils geruchsaktiven Substanzen beseitigen. Die Behörde empfiehlt daher weiter „auch in der kalten Jahreszeit die Fensterlüftung als prioritäre Maßnahme“.