Eine stille Sessionseröffnung

Sehr viel stiller als sonst haben die ehemaligen Stadtprinzen am Elften im Elften pünktlich um 11.11 Uhr in der Fußgängerzone am Marienplatz ihr traditionelles Hahnenkrähen durchgeführt, um die Karnevalssession 2020/2021 zu eröffnen. Allerdings nicht in voller Besetzung, stellvertretend vollzogen Raphael Fischer und Karl-Heinz „Carlo“ Wilk als Sprecher der ehemaligen Prinzen sowie der amtierende Stadtprinz Heinzpeter I. (Przyluczky) das Ritual.

Wichtiger Bestandteil des Kalenders

Auch wenn pandemiebedingt nicht groß Karneval gefeiert werden kann, so bleibt doch die fünfte Jahreszeit ein wichtiger Bestandteil des Jahreskalenders. „Der Ahlener Karneval fällt nicht aus, sondern nur die Feierlichkeiten“, betonte Raphael Fischer, frischgewählter Sprecher der ehemaligen Stadtprinzen, beim Hahnenkrähen. Dass der Sessionsauftakt im Rahmen der Infektionsschutzverordnung ablief, quittierte „Carlo“ Wilk mit beißendem Humor: „Wir sind, wie es sein soll, verkleidet mit Maske.“

Gleichwohl beschleiche ihn, genauso wie seine beiden Prinzenbrüder, ein trauriges Gefühl. Aber die Vernunft müsse einfach überwiegen.

Schon vor einigen Monaten war klar, dass die Session nicht so ablaufen würde wie gewohnt, dass einem neuen Stadtprinzen eine Regentschaft nicht zumutbar sein würde. Also kam Stadtprinz Heinzpeter I. der Bitte nach, seinen „Vertrag“ um ein Jahr zu verlängern. Das galt auch für seine Adjutanten Rainer Kersting und Ludger Karshüning sowie Standartenträgerin Bianka Peters.

„Es soll trotz allem kein prinzenfreies Jahr sein“, fühlt sich „HP“ in der Pflicht. Auch wenn die Begeisterung aufgrund der aktuellen Infektionszahlen schnell gewichen sei. Es wird eine stille Session werden.

Was aber auch Chancen eröffne. Denn es sei die beste Gelegenheit, sich der Ursprünge des Karnevals zu erinnern. Der Ausspruch „Carne vale“, gleichbedeutend mit „Fleisch lebe wohl“, bezeichnet die fleischlose 40-tägige Fastenzeit. Vorher mussten daher die letzten vorhandenen Fleischbestände in wildem Treiben und Feiern verzehrt werden.

Video auf Youtube

Auch wenn die große Schar der ehemaligen Tollitäten beim Hahnenkrähen nicht vor Ort sein konnte, um den Pandemiebeschränkungen gerecht zu werden, so konnten sie sich virtuell über Skype und Facebook dem Sessionsauftakt zuschalten.

Das entsprechende Video wird zeitnah auf Youtube unter dem Stichwort „Narrenwecken in Ahlen 2020“ hochgeladen.