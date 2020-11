Mathematisches Monopoly

Zum elften Mal haben die Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU), das Internationale Centrum für Begabungsforschung (ICBF) und die Dr.-Hans-Riegel-Stiftung gemeinsam die Dr.-Hans-Riegel-Fachpreise für Biologie, Chemie, Geografie, Informatik, Mathematik und Physik verliehen. Auch in diesem Jahr konnte das Gymnasium St. Michael wieder Preise erringen, und zwar gleich drei: einen zweiten und dritten Platz im Fach Informatik und einen zweiten Platz in Mathematik.

Footbonaut für private Zwecke

Die Schüler Linus Funke und Marc Brockhaus wurden mit ihren Arbeiten im Fach Informatik platziert: Linus beschäftigte sich mit der Frage, ob man den Footbonauten auch für den Amateurbereich bauen kann. Der Footbonaut ist eine Trainingshalle mit elektronischen Sensoren und Ballwurfmaschinen, in der man seine technischen Fähigkeiten im Fußball verbessern kann. Linus entwickelte selbstständig ein Funktionsmodell und wies die Machbarkeit von einigen Funktionen nach. Dafür gab‘s den zweiten Platz.

Marc hat sich überlegt, dass die aktuellen sozialen Netzwerke für die Schule ungeeignet sind, da sie in Sachen Datenschutz, Hatespeech und Mobbing nicht genügend kontrolliert werden. Für einen sicheren Einstieg in die Welt der sozialen Netzwerke hat Marc daraufhin ein eigenes soziales Netzwerk modelliert und programmiert. In diesem gibt es beispielsweise Moderatoren und man kann Nachrichten den Medienscouts melden, die sich dann in die Kommunikation schalten und die Beteiligten beraten. Marc konnte sich den dritten Platz sichern.

Lob für rege Teilnahme

Im Fach Mathematik war Nemo Nöh erfolgreich: Nemo untersuchte im Spiel Monopoly, ob Glück ausreicht oder ob es doch Strategien gibt, um erfolgreich zu sein. Dazu berechnete Nemo mit Hilfe von Markov-Ketten die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der einzelnen Spielfelder im Spiel. Da diese Berechnungen mit Schulkenntnissen und auch mit dem grafischen Taschenrechner alleine nicht mehr zu bewältigen waren, bemühte Nemo das Statistik-Programm „R“, in das er sich auch zunächst einarbeiten musste, und konnte so erfolgreich die Ausgangsfrage beantworten, welches die am häufigsten besuchten Straßen im Spiel sind. Kennt man die, so kann man im Spiel strategisch vorgehen und vielleicht etwas erfolgreicher sein.

Prof. Ingeborg Henzler, Vorstandsmitglied der Dr.-Hans-Riegel-Stiftung, lobte in ihrem Grußwort zur Preisverleihung, die aus Pandemie-Gründen online durchgeführt wurde, ausdrücklich das Gymnasium St. Michael für die vielen Facharbeiten-Preise der letzten Jahre. Ziel des Dr.-Hans-Riegel-Exzellenzwettbewerbes ist es, außergewöhnliche Leistungen schon in der Schule zu erkennen und zu belohnen.