Als „kleiner Balg“, erinnert sich Entsorger Carsten Seifert in seinem Pförtnerhäuschen, habe er hier an dieser Stelle auf dem Acker gespielt. Das werde ja bald wieder möglich sein. Doch bevor aus dem Betriebshof-Areal an der Alten Beckumer Straße Bauland wird, müssen alle vom Feld. Mit dem Team des Recyclinghofs verabschiedet sich seit Donnerstag der letzte Trupp.