Statt Feierstunde gibt es Post

In Zusammenarbeit mit der Fachberatung für Kindertagespflege der Caritas Ahlen und dem städtischen Jugendamt bietet die Familienbildungsstätte einmal im Jahr einen Qualifizierungskurs für Tageseltern im Umfang von 160 Unterrichtsstunden an.

Dieser Zertifizierungskurs für Tagespflegepersonen ist nun einmal mehr erfolgreich abgeschlossen worden. Das Bundeszertifikat vom Bundesverband für Kindertagespflege aus Berlin liegt in der FBS vor – aber die Teilnehmerinnen können die Zertifikatsübergabe nicht begehen, da die Einrichtung coronabedingt den Kurs- und Seminarbetrieb aussetzen musste.

Elf erfolgreiche Absolventen

Am 17. August hatten die elf Teilnehmenden die Qualifizierung erfolgreich mit einer Prüfung abgeschlossen. Jetzt sollte ihnen eigentlich ihr bundesweit gültiges Zertifikat für den Abschluss ihrer Ausbildung persönlich überreicht werden.

„In diesem Jahr werden wir wohl das Zertifikat, die allerherzlichsten Glückwünsche, Blumensträuße und Schokolade sowie ein Glas Sekt zum Anstoßen bildlich gesprochen in einen Umschlag packen müssen“, so Bernadette Rentmeister von der Familienbildungsstätte. Sie hatte die Zertifikatsübergabe im festlichen Rahmen geplant und findet es sehr schade, dass diese ausfallen muss. „Daher erhalten die neuen Tagespflegepersonen tatsächlich in diesem Jahr dieses Dokument auf postalischem Wege.“

Die zehn Frauen und ein Mann hatten vorab ein Einführungsseminar über 30 Unterrichtseinheiten besucht. Der folgende Grundkurs umfasste 50 Unterrichtsstunden und vermittelte zum Beispiel Kenntnisse über die Bedeutung des Spiels, die Entwicklung von Kindern und über pädagogische Alltagssituationen.

Im Vertiefungsseminar mit 80 Unterrichtsstunden wurden die Teilnehmer auf ihre zukünftige Rolle vorbereitet, indem sie sich mit Themen wie Konzeptentwicklung, Kinderrechten, Bildungsdokumentation oder der musisch-kreativen Arbeit beschäftigten.

Rita Wirtz-Dufhues von der Fachberatung für Kindertagespflege ergänzt: „Natürlich ist es bedauerlich, dass wir den Abschluss der Ausbildung nicht ein klein wenig feiern können. Wir haben viele Stunden in der FBS miteinander verbracht und uns mit wichtigen sowie anspruchsvollen Themen auseinandergesetzt. Da können die Tagespflegepersonen wirklich stolz auf sich sein.“

Wichtiger Baustein

Die Tagespflege stellt einen wichtigen Baustein bei der Kinderbetreuung, besonders bei U3-Kindern, dar. Das flexible Angebot von Betreuungspersonen trägt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei, so dass die Anfrage in diesem Bereich hoch ist. Aus diesem Grund freut sich André Deppe aus dem städtischen Fachbereich Jugend, Soziales und Integration über die erfolgreich absolvierte Qualifizierungsmaßnahme für Tagespflege. „Selbstverständlich gratuliere auch ich herzlich und kann nur sagen, dass ich mich sehr auf die weitere und zukünftige Zusammenarbeit mit den fähigen Absolventen des Kurses freue.“ Er sei gespannt, wie es ab dem nächsten Jahr weitergeht, denn die Ausbildung solle von 160 Unterrichtsstunden auf 300 Stunden gemäß dem Qualitätshandbuch für Kindertagespflege ausgeweitet werden.