Ortsausschuss Vorhelm nicht überflüssig

VorhelmEinstimmig. In geheimer Wahl. Damit habe er „nicht gerechnet“, gab Hubertus Beier zu und bedankte sich für das „überwältigende Ergebnis“, mit dem aber nicht nur er erneut zum Vorsitzenden des Ortsausschusses Vorhelm gewählt war. Auch Manuela Esper ( SPD ) als erste Stellvertreterin und Ratsneuling René Achten ( CDU ) als zweiter stellvertretender Vorsitzender hatten „en bloc“ mit Beier alle 13 abgegebenen Stimmen erhalten. CDU und SPD hatten sich im Vorfeld auf die gemeinsame Kandidatenvorschlagsliste verständigt.

Erster Gratulant war Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der am Donnerstag zunächst die Sitzungsleitung im Ratssaal übernahm. Auf die Bestellung von Sabine Köhler als Schriftführerin folgte die Einführung und Verpflichtung der Sachkundigen Bürgerinnen und Bürger, die sich dazu von ihren Plätzen erhoben. „Wir haben fünf neue Mitglieder“, freute sich Hubertus Beier auch über die damit einhergehende Verjüngung des Ausschusses.

„ Wir werden uns weiter sichtbar für die Vorhelmer Belange einsetzen. Wir werden uns weiter sichtbar für die Vorhelmer Belange einsetzen. “ Hubertus Beier

Das einhellige Votum für das neue Vorsitzenden-Trio wertete Beier auch als „starkes Zeichen“ für den Ortsausschuss und den Geist der Kooperation über Parteigrenzen hinweg zum Wohl des Hellbachdorfs. „Wir werden uns weiter sichtbar für die Vorhelmer Belange einsetzen“, versprach der 55-jährige CDU-Ratsherr und stellte klar: „Der Ortsausschuss gehört nicht abgeschafft.“ Eine Replik auf jüngste Äußerungen des Vorsitzenden der Freien Wählergemeinschaft (FWG), Heinrich Artmann, den Beier allerdings nicht beim Namen nannte.

Bei seinem bisherigen „Vize“ Bernd Avermiddig (r.) bedankte sich Hubertus Beier für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Foto: Peter Harke

Beim Vorhelmer FWG-Vertreter Bernd Avermiddig bedankte er sich dafür umso herzlicher mit warmen Worten und einer Flasche „Nachbereitungstropfen“ für die „zu­verlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ in den zurückliegenden sechs Jahren. Da Avermiddig aus dem Rat ausgeschieden ist, konnte er nicht wieder stellvertretender Vorsitzender werden, bleibt dem Ortsausschuss aber als Sachkundiger Bürger erhalten.

René Achten überreichte Hubertus Beier ebenfalls ein flüssiges Präsent und seiner neuen ersten Stellvertreterin Manuela Esper einen Blumenstrauß. Ihren Einstand will die SPD-Ratsfrau geben, sobald der Ortsausschuss wieder in Vorhelm bei Witte tagen kann. „Die erste Runde geht dann auf mich“, sagte sie. Beier will sie daran erinnern: „Das wird ins Protokoll aufgenommen.“