Ein umgekippter Viehtransporter mit 79 Mastschweinen: Zu diesem Einsatz wurde am Montag um 10.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert. An der Uentroper Straße im Kreuzungsbereich zur Dolberger Straße war aus derzeit noch ungeklärten Gründen der mit Schweinen beladene Viehanhänger auf die Seite gestürzt.

Wie die Feuerwehr mitteilt waren einige der Tiere bereits aus dem beim Aufprall teilweise zerstörten Anhänger entlaufen. Sie wurden behelfsmäßig eingepfercht. Da sich die Einsatzstelle auf dem Einsatzgebiet der Feuerwehr Hamm befand, wurden weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamm hinzugezogen.

Tiere umgeladen

Unter deren Einsatzleitung wurden die restlichen Tiere aus dem Anhänger befreit und umgeladen. Die Feuerwehr Ahlen unterstützte diese Einsatzstelle noch mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug des Löschzuges Dolberg. Insgesamt waren zehn Kräfte aus Ahlen beteiligt.

Schon ab dem Kreisverkehr in Dolberg hatte die Polizei die Uentroper Straße in Richtung Autobahn gesperrt. An der Unfallstelle regelten Polizisten den Verkehr von der A 2, wobei ein Abbiegen nach links in Richtung Uentrop nicht möglich war. Die sehr zahlreichen Lkw, die von der Autobahn kamen, stauten sich von der Kreuzung bis nach Dolberg hinein.