Mit Lotsen zur richtigen Station

Schranke hoch für den neuen Wertstoffhof am Ostberg! Bürgermeister Dr. Alexander Berger und der Leiter der Umweltbetriebe Bernd Döding nahmen die Eröffnung des neuen lokalen Entsorgungszentrums persönlich vor. Damit hat auch die letzte Abteilung der Umweltbetriebe ihren Umzug von der Alten Beckumer Straße vollzogen.

Geduldiges Warten

„Herzlich willkommen!“ stand es in schwarzen Lettern auf gelben Untergrund auf dem Zaun an der Einfahrt. Zwei Fahrzeuge warteten schon vor 8 Uhr geduldig auf ihre Einfahrt. Deren Fahrer wurden mit Freigabe der Durchfahrt am Pförtnerhäuschen von Ramona Rebbert mit einem Handheal, einem digitalen Erfassungsgerät, empfangen. In das gab die Mitarbeiterin die Fracht ein. „Fahren Sie einmal bitte weiter durch, alles andere werden Sie gleich sehen“, gab sie danach die Bahn frei.

„Gleich sehen“ bedeutete, dass weitere Mitarbeiter die Kunden freundlich zu den einzelnen Stationen lotsen. „Ich war schon etwas nervös, ob das mit den Geräten so klappt“, zeigte sich Ramona Rebbert nach einer halben Stunde erleichtert. Aber die Bürger seien sehr angenehm und verständnisvoll gewesen, verteilte sie Lob.

Alexander Föllin und Josef Zibert (v. l.) gehörten mit zu den ersten, die die Betonbox fürs Gartengrün füllten. Foto: Ralf Steinhorst

Christian Nieländer und Jens Fricke, nahmen den Elektroschrott entgegen. „Man muss schon die Zuteilung zu den richtigen sechs Gruppen beachten“, betonte Christian Nieländer und sortierte diese Wertstoffe besser selbst in die Kategorien Leuchtmittel, Akkus, Batterien, Elektrokleingeräte, Bildschirme und Weiße Ware. Das war am alten Wertstoffhof noch anders. Kollege Jörg Badde nahm den ersten Ansturm gelassen, es sei aber erstaunlich wie viele Bürger frühmorgens schon gekommen seien. Die ersten Fahrzeuge hatten schnell weitere Gesellschaft.

Hier kann man vernünftig entsorgen: Andreas Miketta zeigte sich vom neuen Wertstoffhof angetan. Foto: Ralf Steinhorst

Ein paar Meter weiter auf der Rampe wurde Andreas Miketta seine Pappkartons los. „Das finde ich total gut, hier kann man schön vernünftig entsorgen“, zeigte er sich angetan. Langsam füllte sich auch die Betonbox fürs Gartengrün auf der Seite hin zur Bahnlinie. „Das ist gut organisiert, man wird gut von Station zu Station geleitet“, befreite Alexander Fölling seinen Anhänger von Laub und zeigte sich gespannt, wie es wohl später beim Nachwiegen werden würde. Aber das kenne er ja von Ennigerloh. Am Kassenautomat bei der Ausfahrt war Kunde Carsten Schröer dann allerdings etwas ratlos, denn der Automat akzeptierte seine Kassenkarte nicht. „Es ist ein bisschen Kuddelmuddel, aber es ist ja auch alles neu“, gab er sich entspannt. Der Automat hatte die Karten mit kostenloser Wertstoffannahme zunächst nicht angenommen. „Wir arbeiten dran, in einer Stunde ist das behoben“, beruhigte Wertstoffeinsatzleiter Wolfgang Siehoff. Es sei alles eine Frage der Programmierung. Entsorgungsleiter Frank Buntrock öffnete die Ausfahrtschranke für betroffene Bürger solange manuell.

Viel Schweiß und Arbeit

Zufrieden war auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger mit dem Start: „Das sieht schon gut aus. Ich bin froh, dass wir endlich eröffnen können.“ Mit viel Schweiß und Arbeit sei es gelungen, dieses Großprojekt zu stemmen: „Das zeigt, dass wir bauen können.“