Wie nachhaltig der plötzliche Tod eines Familienmitglieds in die Lebensumstände der Betroffenen eingreift, wissen alle Menschen, denen schon einmal ein tragischer Schicksalsschlag widerfahren ist. Am 16. November 1920 geschah dies gleich 14-fach, als gegen 18 Uhr das Förderseil von Schacht II riss.

Tragischer Schicksalsschlag

Mit einer stillen Gedenkfeier erinnerten Willi Pläster , Vorsitzender der Ahlener Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie undEnergie ( IG BCE ), und Marc Senne , der mit dem „Jupp-Foto-Club“ die bildliche Bergbaugeschichte Ahlens dokumentiert, an dieses dramatische Unglück. Gemeinsam legten sie an der Gedenkstätte auf dem Westfriedhof einen Kranz nieder. Dort sind bis heute die Namen der Opfer zu lesen, die damals in die Tiefe stürzten. Namen, die für ganz unterschiedliche Biografien stehen.

Wie Uwe Rennspieß in seinem 1989erschienenen Buch „Jenseits der Bahn“ ausführte, war eines der Opfer, Oskar de Graaf, ein Bruder des damaligen Ahlener KPD-Führers Jonny de Graaf. Jakob Saretzki war ein jüdischer Bergmann. Alle Toten wurden in einem gemeinsamen Grab beigesetzt, was wenige Jahre später unter den Nationalsozialisten undenkbar gewesen wäre.

Aufarbeitung der Zechengeschichte geht weiter

„Das Ganze ist jetzt genau 100 Jahre her“, sagte Marc Senne am Montag. „Es ist ein Ereignis, das nicht in Vergessenheit geraten darf. Leider haben wir angesichts der Corona-Auflagen nicht die Möglichkeit, diese Veranstaltung in breiterer Form aufzuziehen.“ Mit dieser Gedenkfeier in kleinster Besetzung sei es immerhin möglich, das Unglück ein wenig wieder ins öffentliche Bewusstsein zurückzuholen. Vielleicht wäre es unter normalen Umständen mitten im Karnevalstrubel sogar etwas untergegangen.

Ungeachtet dessen arbeitet der „Jupp-Foto-Club“ weiter an der Aufarbeitung der Zechengeschichte. „Die neue Ausstellung ist praktisch fertig, eine neue Vitrine steht auch bereit. Unser neuer historischer Bildkalender erfreut sich großer Nachfrage“, so Senne. „Wir hoffen, dass wir bald wieder Besucher durch unsere Räume führen dürfen.“