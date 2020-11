Dirt Biker würden über diese „Buckelpiste“ vermutlich nur müde lächeln, für Alltagsradfahrer wie auch Fußgänger aber stellt sie eine potenzielle Stolperfalle dar. Die Rede ist vom kombinierten Fuß- und Radweg an der alten Lambertistraße zwischen der L 547 und der Einmündung Im Holt / Markenweg. Die Asphaltdecke weist zahlreiche Unebenheiten auf, offensichtlich haben Baumwurzeln sie angehoben. „Das ist nicht ungefährlich, vor allem in der Dunkelheit“, wies jetzt Ulf Rosenbaum ( CDU ) die Verwaltung in der Sitzung des Ortsausschusses auf die Situation hin und forderte Abhilfe.

Verzicht auf Eichen

Der Leiter der Ahlener Umweltbetriebe (AUB), Bernd Döding , stellte in Aussicht, dass der schadhafte Belag abgefräst und durch eine wassergebundene Decke ersetzt werde. „Wir werden das im Frühjahr in Angriff nehmen“, kündigte er an. Heinrich Artmann (FWG) plädierte dafür, den Weg doch wieder zu „teeren“. Döding wollte sich darauf nicht festlegen, sagte aber eine „fach- und sachgerechte“ Lösung zu.

Wohlwollend prüfen will der Betriebsleiter auch den Vorschlag der CDU-Fraktion, die vorhandene Baumreihe aus Eichen entlang der Pfauenstraße zu ergänzen, vorzugsweise mit alten Obstbaumsorten. Nach dem vollständigen Rückbau einer Überlandleitung zwischen Uentrop und Heessen wäre der Lückenschluss an dieser Stelle möglich. Auf Grund der Eichenprozessionsspinner-Problematik sollten aber keine Eichen gepflanzt werden, auch zur Vermeidung von „Monokulturen“, heißt es im Antrag der CDU. „Eine gute Idee“, fand Bernd Döding, „wir gehen dem gerne nach.“