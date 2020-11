Heller Schein am Himmel von unangemeldetem Nutzfeuer

Feuerwehreinsatz in Dolberg

Dolberg -

Die Feuerwehr musste am Freitagabend in die Nähe der Alleestraße in Dolberg ausrücken. Grund war die Meldung eines Passanten, dem dort ein heller Feuerschein aufgefallen war.