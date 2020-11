Größere Veranstaltungen? Fallen schon länger aus. Ein Treffen mit Freunden in einer Bar oder einem Restaurant? Derzeit auch nicht möglich. Was kann man da überhaupt noch machen? Für viele Ahlener ist die Antwort auf diese Frage klar. Sie strömen in die Blumenläden und kaufen Dekoartikel und Gestecke, um die eigenen vier Wände zu verschönern.