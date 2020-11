Große Bühne für den LR Global Kids Fund und den Ahlener Lunch Club beim RTL-Spendenmarathon am vergangenen Freitag: Beim Live-Auftritt überreichte Andreas Friesch , Vorsitzender des LR Global Kids Fund und CEO von LR Health & Beauty, eine Spende in Höhe von 200 000 Euro an RTL-Moderator Wolfram Kons .

Parallel zum Gespräch der beiden wurde ein Einspieler vom Lunch Club ausgestrahlt, der die jungen Gäste gemeinsam mit Andreas Friesch bei einer Laptopübergabe im September zeigt. Mit Hilfe der Laptops erlernen die Lunch-Club-Kinder den richtigen Umgang mit den digitalen Medien und können darüber hinaus Lerninhalte aus der Schule effektiver nacharbeiten.

„ Hilfsbedürftige Kinder zu unterstützen, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Hilfsbedürftige Kinder zu unterstützen, ist für mich eine Herzensangelegenheit. “ Andreas Friesch

Der LR Global Kids Fund war bereits zum fünften Mal beim RTL-Spendenmarathon dabei. Die langfristig und nachhaltige Kooperation mit der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ findet jährlich mit diesem Ereignis ihren Spendenhöhepunkt. „Unsere Vertriebspartner, Fördermitglieder und Kunden haben sich auch in diesem Jahr wieder intensiv für den LR Global Kids Fund eingesetzt, so dass wir stolz sind die Spendensumme von 200 000 Euro überreichen zu dürfen,“ freut sich Andreas Friesch.

Die Spende des LR Global Kids Fund kommt zu einem großen Teil dem RTL-Kinderhaus Lunch Club sowie den beiden RTL-Kinderhäusern in Stuttgart und Leipzig zugute. In den RTL-Kinderhäusern erhalten bedürftige Kinder neben einer ausgewogenen Mahlzeit auch Hausaufgabenhilfe und eine liebevolle Betreuung. Zudem werden sie durch kreative Spiel- und Bildungsangebote gefördert.

Auf Grund der aktuellen Corona-Situation und den damit einhergehenden Hygienevorschriften, konnten in diesem Jahr keine Vertriebspartner von LR Health & Beauty an den Studio-Telefonen platznehmen. Für Andreas Friesch war der Besuch dennoch ein absolutes Highlight: „Hilfsbedürftige Kinder zu unterstützen, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Deshalb bin ich froh, dass der RTL-Spendenmarathon trotz der außergewöhnlichen Zeit stattfinden konnte. Die Live-Übertragung im „leeren“ Studio war für mich trotzdem etwas ganz besonderes.“