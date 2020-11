Risse und Schlaglöcher sind sichtbare Zeichen: Schwere Landmaschinen und auch ein beträchtlicher Teil öffentlicher Verkehr haben der Fahrbahn in der Hagenbrede ordentlich zugesetzt. Der Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Brockhausen wird jetzt von den Ahlener Umweltbetrieben saniert. 70 000 Euro nehmen sie in die Hand, um die Verkehrssicherheit der Straße zu erhalten. Bauleiter Ansgar Drees: „Die vorhandene Wegebefestigung wird aufgebrochen, planiert und durch neue Trag- und Deckschichten verstärkt.“ Rund drei Wochen dauern die unter Vollsperrung laufenden Bauarbeiten an dem knapp 500 Meter langen Teilstück, das sich nördlich an den Homannsweg anschließt.