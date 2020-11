Kollision in den frühen Morgenstunden des Freitags: Am Röteringshof stieß ein Pkw seitlich mit einem Lastwagen zusammen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 31-jähriger Ahlener mit seinem Hyundai gegen kurz vor 6 Uhr mutmaßlich das Vorfahrtsgebot auf der Gemmericher Straße missachtet. Der Fahrer war unterwegs in Richtung Im Pattenmeicheln. Die Ampel an der Kreuzung Röteringshof / Gemmericher Straße war zu der Zeit noch abgeschaltet, so dass die Verkehrsregeln über die Beschilderung geregelt wurden.

Pkw schleuderte etwa acht Meter

Der Lastwagen kam aus östlicher Richtung und befuhr den Röteringshof, im Kreuzungsbereich kam es dann zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Hyundai schleuderte etwa acht Meter über die Fahrbahn bis er zum Stehen kam. Sowohl der 60-jährige Speditionsfahrer aus Dortmund als auch der Pkw-Fahrer konnten ihre Fahrzeuge nach dem Unfall eigenständig verlassen. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus, während der Rettungsdienst die Unfallbeteiligten versorgte. Die verletzten Unfallfahrer wurden in Krankenhäuser transportiert. Die Kreuzung konnte nach rund 45 Minuten durch die Polizei wieder freigegeben werden.