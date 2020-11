Hell wird‘s auf dem Marktplatz. Nicht weniger als 17 400 LEDs lassen Ahlens gute Stube in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. Am Freitag um 16.45 Uhr schaltete Bürgermeister Dr. Alexander Berger die Adventsbeleuchtung mit Druck auf einen roten Buzzer ein – vor dem zentralen Weihnachtsbaum, der den Marktplatz optisch beherrscht.

Der sorgte bereits ob seiner etwas gerupften Anmutung für einige Häme. „Wir haben den Baum im Sauerland gekauft und sorgfältig ausgesucht“, stellte Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), klar. Leider hat es der mächtige Baum nicht ohne Transportschäden an die Werse geschafft. „Wir verzichteten aus zeitlichen und ökologischen Gründen auf die Rückgabe“, stellte Hakenesch klar.

„ Ein Zeichen der Hoffnung Ein Zeichen der Hoffnung “ Dr. Alexander Berger

Der Knopfdruck ließ nicht nur den Baum erstrahlen. Überall gingen die Lichter an. „Ein Zeichen der Hoffnung“, erklärte der Bürgermeister. Denn gibt es schon keinen Adventsmarkt, so soll doch die Beleuchtung Stimmung in die Stadt bringen. „Und das mit grünem Strom“ zwinkerte Dr. Alfred Kruse , Geschäftsführer der Stadtwerke und Stromsponsor.

Leuchtende Rentiere Foto: Peter Schniederjürgen

Nicht nur Sterne und Tannenbäume sind auf Ost- und Weststraße verteilt. Es kommen auch noch beleuchtete Rentierskulpturen dazu. Weitere zehn Tannenbäume verbreiten vorweihnachtliche Stimmung. Durch die gemeinsame Maßnahme von Pro Ahlen und der WFG erstrahlt die City im weihnachtlichen Glanz.

Das gilt auch für den nördlichen Teil der Hansastraße. „Hier haben wir zum ersten Mal seit langem wieder eine Weihnachtsbeleuchtung angebracht“, sagte Dr. Kruse. Es ist ein Versuch, denn die Stadtwerke und die WFG wollen die Beleuchtung in Zukunft auf die gesamte Straße und vielleicht die Rottmannstraße ausdehnen.

„ Da lohnt es sich, genauer hinzusehen. Da lohnt es sich, genauer hinzusehen. “ Dr. Alfred Kruse

Zu den Neuerungen zählt auch der Baum gegenüber dem Barmergebäude. „Hier erproben wir eine andere Art der Beleuchtung, da lohnt es sich, genauer hinzusehen“, lud Dr. Kruse ein.