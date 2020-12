Nein, vom Stuhl gefallen ist Martin Temme nicht, nachdem die Runde der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten zu später Stunde als Ergebnis ihrer Beratungen die Verlängerung des Lockdowns zunächst bis 20. Dezember verkündeten. Der Cinema-Betreiber: „Ich hatte damit gerechnet.“

Die Hände in den Schoß legen will Martin Temme dennoch nicht. „Ich werde ab Donnerstag das Foyer öffnen, um Gutscheine zu verkaufen.“ Davon erhofft er sich doch noch so etwas wie ein Weihnachtsgeschäft, um wenigstens die Bilanz eines desolaten Kinojahres etwas aufzuhellen.

Beliebtes Geschenk

Mit dem Gutscheinverkauf hat das Cinema bereits in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. Sie sind zu Weihnachten ein beliebtes Geschenk, auch bei Firmenchefs, die sich damit bei ihren Kunden und Mitarbeitern bedanken.

Die Verlängerung des Lockdowns trifft die gesamte Kinobranche hart, denn November und Dezember zählen zu den umsatzstärksten Monaten. Gerade in der Vorweihnachtszeit platzieren die Verleiher mit Vorliebe ihre Blockbuster. In weiser Voraussicht haben die großen Verleiher die publikumsträchtigen Filme schon ins kommende Jahr verschoben oder gleich an Streamingdienste weiter verkauft. Die kleinen, die mit den Arthousefilmen die Programmkinos bestücken, sind besonders gekniffen.

Der Cinema-Betreiber hat das Jahr 2020 mehr oder weniger abgehakt, denn ob die Kinos nach dem 20. Dezember womöglich nur für ein kurzes Zeitfenster wieder öffnen dürfen, ist mehr als ungewiss. Die beliebte Silvesterfete ist ohnehin gestrichen.

Mignon-Figuren gibt es auch

Neben den mit Filmstreifen dekorierten in Klarsichtfolie verpackten Gutscheinen bietet Martin Temme im Foyer den Cinema-Freunden die beliebten kleinen Merchandising-Produkte wie die Mignon-Figuren aus dem gleichnamigen Film an. Am Donnerstag und Freitag soll das Foyer von 13 bis 18, am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Die Einnahmeausfälle aus der Schließung ab März bis Mitte Juli – alternativ hatte Martin Temme auf dem Parkplatz am Wersestadion ein Autokino eingerichtet – wird der Cineast damit nicht annähernd kompensieren können. Um dennoch finanziell über die Runden zu kommen, will er die diversen Hilfsprogramme von Land und Bund in Anspruch nehmen, wobei von der Novemberhilfe außer Abschlagszahlungen bislang bei den Antragsstellern noch nichts angekommen ist.

Martin Temme hofft, dass viele Filmfreunde dem Cinema die Treue halten., auch wenn in der nächsten Zeit die Leinwand erst einmal weiter dunkel bleiben wird.