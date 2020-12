Neue Rekruten in der „Westfalen-Kaserne“

Ahlen -

Von Christian Wolff

Die in den vergangenen Monaten erfolgreich praktizierten Hygienekonzepte in der „Westfalen-Kaserne“ wurden für die neuen Rekruten noch einmal angepasst. Die 90 Nachwuchssoldaten sind seit Dienstag in der Ausbildung.